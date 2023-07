Hebe Casado visitó Junín con Mario Abed y puso en valor el desarrollo del departamento en la producción y cuidado del ambiente

La recorrida de Hebe Casado y Mario Abed comenzó en Junín Punto Limpio, la primera planta de reciclaje y conversión de luces Led del país. Allí además se recolectan, reciclan y elaboran ladrillos, tejas, postes, mangueras, prótesis, impresiones 3D y paneles solares con plástico que es desechado y lo reutilizan.

En su visita a la planta Casado, quien también estuvo acompañada por el intendente Héctor Ruiz y el senador Martín Kerchner, puso en valor este proyecto que hoy genera decenas de puestos de trabajo, fomenta la producción local y el cuidado del medio ambiente.

“Lo que hoy hemos visto junto a Mario Abed me da mucha satisfacción, porque es un lugar que está pensado en el desarrollo de Junín a largo plazo desde todos los puntos: social, de educación ambiental, de desarrollo laboral y económico. Esto no sucede en todos los departamentos, por eso me parece muy valioso destacar lo que hacen acá generando puestos de trabajo dignos, reutilizando la basura y cuidando el medioambiente”, destacó la candidata a vicegobernadora.

Por su parte Abed consideró: “esto que comenzó como un sueño, ya es una realidad para nuestro departamento hace varios años. Lo que acá se crea tiene mucho trabajo detrás y lo podemos demostrar con cada uno de los productos que se elaboran”.

Los candidatos también estuvieron presentes en la bodega Raíces de Junín, que fue adquirida por el municipio en el año 2018 con el fin de ayudar y contener a todos los pequeños productores de la zona, sobre todo a los contratistas que son los que se ven más afectados por la crisis macroeconómica. Hoy genera una importante producción para el mercado local ya que tiene una ubicación estratégica y se provee de los cultivos propios del departamento.

Casado y Abed también estuvieron presentes en el Centro Universitario del Este. Este lugar comenzó su construcción en el año 2013 reciclando dos viejos galpones del ferrocarril que estaban abandonados. Hoy cuenta con más de 6000 alumnos, 36 aulas y se dictan más de 20 carreras.

“Es impresionante ver que cuando se quiere se puede. Junín le ha dado a los jóvenes la posibilidad de estudiar sin tener que irse de su pueblo, generando un polo educativo en un lugar que por años estuvo abandonado. Estas son las verdaderas transformaciones”, terminó Casado.